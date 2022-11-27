ЧС з футболу: збірні Німеччини та Іспанії зіграли внічию

Деталі

Матч другого туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі між збірними Німеччини та Іспанії завершився з рахунком 1:1.

Під час гри в Ель-Хаурі у складі іспанської команди відзначився Альваро Мората на 62-й хвилині. Гол у складі Німеччини на 83-й хвилині забив Ніклас Фюлькруг (Niclas Füllkrug).

На 40-й хвилині арбітр не зарахував гол німецького футболіста Антоніо Рюдігера, зафіксувавши положення "поза грою" після перегляду відеоповтору.

Команди представляють групу E, лідером якої є Іспанія (4 очки). Німеччина замикає таблицю на четвертому місці, маючи в активі 1 очко. Друге та третє місця ділять команди Японії та Коста-Ріки, у яких по 3 очки.

Команда Німеччини все ще має шанси пробитися в 1/8 фіналу. Німеччина завершить груповий етап зустріччю з Коста-Рікою, Іспанія в останньому турі зіграє з Японією, обидва матчі відбудуться 1 грудня. ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня.

Нагадаємо

Збірна Хорватії з футболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2022. У другому турі віцечемпіони світу здолали команду Канади з рахунком 4:1.