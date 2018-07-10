ЧМ-2018: стала известна символическая сборная четвертьфинальной стадии

Высочайший “InStat Index” получил голкипер Тибо Куртуа (365). Вратарь бельгийцев отразил 10 ударов от игроков сборной Бразилии, при этом в 6 из 10 случаев Куртуа сделал суперсэйв (рекорд чемпионата).

Среди других бельгийцев нашлось место Кевину где Брюйне (323), Эдену Азару (355), Ромелу Лукаку (322) и Маруану Феллайни (328).

Примечательно, что в сборной 4 представителя тех коллективов, которые проиграли. Каждый из них отличился высокими показателями: Филипп Коутиньо стал лидером по количеству ударов (6), Андреас Гранквист совершил 22 перехвата (рекорд чемпионата), а Марсело и Марио Фернандес отдали больше всех точных острых передач (5 и 4 соответственно).

Кроме того, в символический ростер попали англичане Лингард (363) и Макгуайр (353).

Напомним, что нападающий Мбаппе стал лучшим по итогам поединков 1/8 финала чемпионата.