ЧС-2018: стала відома символічна збірна чвертьфінальної стадії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. За результатами чвертьфіналів Чемпіонату світу-2018 в символічну збірну “InStat Sport” були включені відразу 5 представників збірної Бельгії, інформує УНН з посиланням на Instat.
Найвищий “InStat Index” отримав голкіпер Тібо Куртуа (365). Воротар бельгійців відбив 10 ударів від гравців збірної Бразилії, при цьому в 6 з 10 випадків Куртуа зробив суперсейв (рекорд чемпіонату).
Серед інших бельгійців знайшлося місце Кевіну де Брюйне (323), Едену Азару (355), Ромелу Лукаку (322) і Маруану Феллаіні (328).
Примітно, що в збірній 4 представника тих колективів, які програли. Кожен з них відзначився високими показниками: Філіпе Коутіньйо став лідером за кількістю ударів (6), Андреас Гранквіст здійснив 22 перехоплення (рекорд чемпіонату), а Марсело і Маріо Фернандес віддали більше всіх точних гострих передач (5 і 4 відповідно).
Окрім того, до символічного ростеру потрапили англійці Лінгард (363) і Макгуайр (353).
Нагадаємо, що нападник Мбаппе став кращим за підсумком поєдинків 1/8 фіналу чемпіонату.