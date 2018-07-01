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ЧМ-2018: Роналду повторил рекорд Швайнштайгера

Киев  •  УНН

 • 12240 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Нападающий Криштиану Роналду пополнил свой список рекордов, выйдя в основном составе сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая (1:2), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Эта игра стала для спортсмена 38-й в рамках финальных стадий чемпионатов мира и Европы. Таким образом, Роналду повторил рекорд Бастиана Швайнштайгера. Португальский нападающий провел 17 матчей на чемпионатах мира и 21 - на Евро, в активе бывшего хавбека сборной Германии - 18 и 20 соответственно.

Если говорить о мировом первенстве, то Роналду на восемь поединков отстает от рекордсмена Лотара Матеуса (25). Даже выиграв турнир в России, португалец не догнал бы немца, зато ему не так много осталось до нового рекорда результативности.

Отметим, что сейчас в активе Роналду 16 мячей в финальных стадиях (в том числе лучший показатель на Евро - девять голов), и он на три точных удара отстает от Мирослава Клозе, только три из своих 19 голов забил на чемпионатах Европы. С 66 голами в официальных матчах Роналду уже есть лучшим снайпером.

Как сообщал УНН, нереализованный пенальти Роналду не позволил Португалии обыграть Иран.

Украинские Национальные Новости

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