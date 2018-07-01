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ЧС-2018: Роналду повторив рекорд Швайнштайгера

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Нападник Кріштіану Роналду поповнив свій список рекордів, вийшовши в основному складі збірної Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю (1:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Ця гра стала для спортсмена 38-ю в рамках фінальних стадій чемпіонатів світу та Європи. Таким чином, Роналду повторив рекорд Бастіана Швайнштайгера. Португальський нападник провів 17 матчів на чемпіонатах світу та 21 - на Євро, в активі колишнього хавбека збірної Німеччини - 18 і 20 відповідно.

Якщо говорити про світову першість, то Роналду на вісім поєдинків відстає від рекордсмена Лотара Матеуса (25). Навіть вигравши турнір в Росії, португалець не наздогнав би німця, зате йому не так багато залишилося до нового рекорду результативності.

Зазначимо, що зараз в активі Роналду 16 м'ячів у фінальних стадіях (в тому числі кращий показник на Євро - дев'ять голів), і він на три точні удари відстає від Мірослава Клозе, який лише три з своїх 19 голів забив на чемпіонатах Європи. З 66 голами в офіційних матчах Роналду вже є найкращим снайпером.

Як повідомляв УНН, нереалізований пенальті Роналду не дозволив Португалії обіграти Іран.

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