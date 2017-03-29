Четыре клуба НХЛ гарантировали выход в плей-офф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В регулярном сезоне НХЛ было сыграно сразу 11 матчей по итогам которых определились еще четыре коллектива, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Сразу три представителя Западной конференции досрочно вышли в плей-офф Лиги: "Анахайм Дакс", "Эдмонтон Ойлерз" и "Сан-Хосе Шаркс".
"Анахайм" получил пятую подряд победу в чемпионате, обыграв в гостях "Ванкувер Кэнакс" - 1:4. А "Сан-Хосе Шаркс" прервали шести матчевую серию поражений в игре с "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:4 в овертайме. "Эдмонтон Ойлерз" выиграли с минимальным преимуществом "Лос-Анджелес Кингс" 2:1.
Несмотря на фиаско от "Сан-Хосе" также гарантировал себе выход в плей-офф и представитель Востока "Нью-Йорк Рейнджерс".
Таким образом, уже определились 9-ть команд-участниц плей-офф турнира. От Запада: "Чикаго", "Миннесота", "Анахайм", "Сан-Хосе"и "Эдмонтон", от Востока: "Вашингтон","Коламбус","Питтсбург" и "Рейнджерс".
Как сообщал УНН, ХК "Тампа-Бэй" вырвал победу у лидера Западной конференции НХЛ "Чикаго" .