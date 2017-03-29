Четыре клуба НХЛ гарантировали выход в плей-офф

Сразу три представителя Западной конференции досрочно вышли в плей-офф Лиги: "Анахайм Дакс", "Эдмонтон Ойлерз" и "Сан-Хосе Шаркс".

"Анахайм" получил пятую подряд победу в чемпионате, обыграв в гостях "Ванкувер Кэнакс" - 1:4. А "Сан-Хосе Шаркс" прервали шести матчевую серию поражений в игре с "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:4 в овертайме. "Эдмонтон Ойлерз" выиграли с минимальным преимуществом "Лос-Анджелес Кингс" 2:1.

Несмотря на фиаско от "Сан-Хосе" также гарантировал себе выход в плей-офф и представитель Востока "Нью-Йорк Рейнджерс".

Таким образом, уже определились 9-ть команд-участниц плей-офф турнира. От Запада: "Чикаго", "Миннесота", "Анахайм", "Сан-Хосе"и "Эдмонтон", от Востока: "Вашингтон","Коламбус","Питтсбург" и "Рейнджерс".

Как сообщал УНН, ХК "Тампа-Бэй" вырвал победу у лидера Западной конференции НХЛ "Чикаго" .