Чотири клуби НХЛ гарантували вихід у плей-оф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В регулярному сезоні НХЛ було зіграно відразу 11 матчів за підсумками яких визначились ще чотири колективи, котрі продовжать боротьбу за Кубок Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Відразу троє представників Західної конференції достроково вийшли в плей-офф Ліги - "Анахайм Дакс", "Едмонтон Ойлерс" і "Сан-Хосе Шаркс".
"Анахайм" одержав п'яту підряд перемогу в чемпіонаті, обігравши в гостях "Ванкувер Кенакс" – 1:4. Натомість "Сан-Хосе Шаркс" перервали шести матчеву серію поразок у грі з "Нью-Йорк Рейнджерс" – 5:4 в овертаймі. "Едмонтон Ойлерс" виграли з мінімальним перевагою "Лос-Анджелес Кінгс" 2:1.
Попри фіаско від "Сан-Хосе"також гарантував собі вихід в плей-офф і представник Сходу "Нью-Йорк Рейнджерс".
Таким чином, вже визначились 9-ть команд-учасниць плей-офф турніру. Від Заходу – "Чикаго", "Міннесота", Анахайм", "Сан-Хосе" і "Едмонтон", від Сходу – "Вашингтон", "Коламбус", "Піттсбург" та "Рейнджерс".
Як повідомляв УНН, ХК "Тампа-Бей" вирвав перемогу у лідера Західної конференції НХЛ "Чикаго".