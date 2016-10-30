Четыре храма пытались ограбить в Ровенской области

Воры повредили в церквях двери в селе Гильча Здолбунивского района, еще два - в селе Вельбивное Острожского района. Также безбожники пытались пролезть в церковь в селе Варковичи в Дубенском районе. Однако во всех случаях воры так и не проникли в храмы.

По фактам умышленного повреждения имущества правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские совместно с общественными формированиями будут нести службу возле храмов Ровенской области, чтобы предотвратить дальнейшие кражи из церквей.

Как ранее сообщал УНН, в двух соседних селах - Сиянцы и Тесив Острожского района Ровенской области в храмах ночью 22 октября побывали воры.