Чотири храми намагалися пограбувати на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чотири спроби проникнути до храмів зафіксовано правоохоронцями за минулу добу на Рівненщині. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Злодії пошкодили в церквах двері в селі Гільча Здолбунівсього району, ще два — у селі Вельбівне Острозького району. Також безбожники намагалися пролізти до церкви у селі Варковичі на Дубенщині. Однак у всіх випадках злодії так і не проникли до храмів.
За фактами умисного пошкодження майна правоохоронцями розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України.
Відтепер поліцейські спільно з громадськими формуваннями нестимуть службу поблизу храмів Рівненщини, щоб подальші подальші крадіжки з церков.
Як раніше повідомляв УНН, у двох сусідніх селах – Сіянці та Тесів Острозького району на Рівненщині у храмах вночі 22 жовтня побували злодії.