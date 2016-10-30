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Чотири храми намагалися пограбувати на Рівненщині

Чотири храми намагалися пограбувати на Рівненщині

Київ • УНН

 • 11798 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чотири спроби проникнути до храмів зафіксовано правоохоронцями за минулу добу на Рівненщині. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Злодії пошкодили в церквах двері в селі Гільча Здолбунівсього району, ще два — у селі Вельбівне Острозького району. Також безбожники намагалися пролізти до церкви у селі Варковичі на Дубенщині. Однак у всіх випадках злодії так і не проникли до храмів.

За фактами умисного пошкодження майна правоохоронцями розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України.

Відтепер поліцейські спільно з громадськими формуваннями нестимуть службу поблизу храмів Рівненщини, щоб подальші подальші крадіжки з церков.

Як раніше повідомляв УНН, у двох сусідніх селах – Сіянці та Тесів Острозького району на Рівненщині у храмах вночі 22 жовтня побували злодії.

Українські Національні Новини

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