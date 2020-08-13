Четыре футболиста "Шахтера" попали в символическую сборную Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал символическую сборную Лиги Европы по итогам матчей 1/4 финала турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В команде лучших игроков большинство сформировали представители “Шахтера” — Додо, Марлос, Тайон и Мораес.
Также в сборную попали: вратарь Карл-Юхан Йонссон (“Копенгаген”), защитники — Аарон Ван Биссака Гарри Магваер (оба — “Манчестер Юнайтед”), Диего Годин (“Интер”), полузащитник Эвер Банега (“Севилья”) , нападающие — Энтони Марсьяль (“Манчестер Юнайтед”) и Лукаку (“Интер”).
Заметим, что в противостоянии с “Базелем” (4:1) Марлос отдал две результативные передачи, а Тайсон, Додо и Мораес забили по одному мячу.