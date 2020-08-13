Чотири футболісти "Шахтаря" потрапили до символічної збірної Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив символічну збірну Ліги Європи за підсумками матчів 1/4 фіналу турніру, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У команді кращих гравців більшість сформували представники “Шахтаря” — Додо, Марлос, Тайон і Мораес.
Також до збірної потрапили: воротар Карл-Юхан Йонссон (“Копенгаген”), захисники — Аарон Ван-Біссака і Гаррі Магваєр (обидва — “Манчестер Юнайтед”), Дієго Годін (“Інтер”), півзахисник Евер Банега (“Севілья”), нападники — Ентоні Марсьяль (“Манчестер Юнайтед”) і Ромелу Лукаку (“Інтер”).
Зауважимо, що у протистоянні з “Базелем” (4:1) Марлос віддав дві результативні передачі, а Тайсон, Додо і Мораес забили по одному м’ячу.