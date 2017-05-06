"Черноморец" в меньшинстве уступил "Олимпик"

Единственный мяч был забит на 23 минуте, когда голкипер одесситов Канивцев не сумел отразить удар с 23-х метров под перекладину в исполнении Брикнера. В первом тайме “Олимпик” нанес еще несколько ударов с выгодных позиций, дважды мяч попадал в каркас ворот “Черноморца”.

В начале второй половины игры едва не стал результативным удар Андриевского без отделки из-за штрафной площадки: мяч попал в перекладину. Более серьезных моментов для взятия ворот у “Черноморца” не было — 0: 1.

Примечательно, что на 80 минуте за вторую желтую карточку поле покинул грузинский нападающий “моряков” Давид Хочолава.

Заметим, что команды поменялись местами в турнирной таблице — “Олимпик” поднялся на 4 место из 39 очками, “Черноморец” 6-й и имеет 2 пункта меньше.