"Чорноморець" у меншості поступився "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві на стадіоні “Динамо” імені В.Лобановського за присутності 753 глядачів номінальні господарі поля футболісти донецького “Олімпіку” зустрілися із одеським “Чорноморцем”, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу з Південної Пальміри.
Єдиний м’яч був забитий на 23 хвилині, коли голкіпер одеситів Канівцев не зумів відбити удар з 23-х метрів під поперечину у виконанні Брікнера. У першому таймі “Олімпік” завдав ще кілька ударів з вигідних позицій, двічі м’яч потрапляв у каркас воріт “Чорноморця”.
На початку другої половини гри ледь не став результативним удар Андрієвського без обробки з-за штрафної площадки: м’яч влучив у поперечину. Більше серйозних моментів для взяття воріт у “Чорноморця” не було — 0:1.
Примітно, що на 80 хвилині за другу жовту картку поле покинув грузинський нападник “моряків” Давид Хочолава.
Зауважимо, що команди помінялися місцями у турнірній таблиці — “Олімпік” піднявся на 4 місце з 39 очками, “Чорноморець” 6-й і має на 2 пункти менше.