Черногория сообщила о массированной российской кибератаке на правительство

Детали

Агентство национальной безопасности или ANB заявило, что Черногория "в данный момент находится в состоянии гибридной войны".

Ранее на этой неделе правительство Черногории сообщило о первой из серии кибератак на свои серверы, но заявило, что ему удалось предотвратить любой вред. Однако похоже, что атака продолжается.

"За кибератакой стоят скоординированные российские службы, – говорится в заявлении ANB. – Такая атака была проведена в Черногории впервые и готовилась в течение длительного времени".

Дополнение

Государство, когда-то считавшееся сильным союзником россии, в 2017 году вступило в НАТО, несмотря на сильное сопротивление Москвы. Черногория также присоединилась к западным санкциям против россии за ее вторжение в Украину.

россия добавила Черногорию в свой список "враждебных государств" за действия, противоречащие интересам кремля.