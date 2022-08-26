Черногория сообщила о массированной российской кибератаке на правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Агентство безопасности Черногории предупредило в пятницу, что хакеры из россии сделали массированную скоординированную кибератаку против правительства страны и ее служб. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
Агентство национальной безопасности или ANB заявило, что Черногория "в данный момент находится в состоянии гибридной войны".
Ранее на этой неделе правительство Черногории сообщило о первой из серии кибератак на свои серверы, но заявило, что ему удалось предотвратить любой вред. Однако похоже, что атака продолжается.
"За кибератакой стоят скоординированные российские службы, – говорится в заявлении ANB. – Такая атака была проведена в Черногории впервые и готовилась в течение длительного времени".
Дополнение
Государство, когда-то считавшееся сильным союзником россии, в 2017 году вступило в НАТО, несмотря на сильное сопротивление Москвы. Черногория также присоединилась к западным санкциям против россии за ее вторжение в Украину.
россия добавила Черногорию в свой список "враждебных государств" за действия, противоречащие интересам кремля.