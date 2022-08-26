Чорногорія повідомила про масовану російську кібератаку на уряд

Деталі

Агентство національної безпеки або ANB заявило, що Чорногорія "в даний момент перебуває у стані гібридної війни".

Раніше на цьому тижні уряд Чорногорії повідомив про першу із серії кібератак на свої сервери, але заявив, що йому вдалося запобігти будь-якій шкоді. Проте схоже, що атака продовжується.

"За кібератакою стоять скоординовані російські служби, - йдеться в заяві ANB. - Така атака була проведена в Чорногорії вперше і готувалася протягом тривалого часу".

Доповнення

Держава, яка колись вважалася сильним союзником росії, у 2017 році вступила до НАТО, незважаючи на сильний опір Москви. Чорногорія також приєднався до західних санкцій проти росії за її вторгнення до України.

росія додала Чорногорію до свого списку "ворожих держав" за дії, що суперечать інтересам кремля.