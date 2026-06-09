Чонгарский мост подвергся повторным ударам

$44.510.1551.350.28
ukenru
07:03 • 1194 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
02:13 • 11106 просмотра
В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дроновVideo
8 июня, 15:13 • 44344 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины
8 июня, 13:49 • 58752 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Эксклюзив
8 июня, 13:31 • 30693 просмотра
От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 58952 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 11:47 • 59084 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
8 июня, 10:00 • 45414 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
8 июня, 09:59 • 22002 просмотра
Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
8 июня, 09:09 • 22054 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
83%
748мм
Популярные новости
Три человека погибли в результате российского удара по Чугуеву на Харьковщине8 июня, 22:42 • 5710 просмотра
8-й корпус ДШВ получил системы HIMARS для усиления собственных огневых возможностей8 июня, 22:57 • 14148 просмотра
Что празднуют 9 июня в Украине и мире04:00 • 7128 просмотра
В столице Новой Зеландии эвакуируют жителей из-за угрозы 9-метровых волн04:15 • 4404 просмотра
За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистемPhoto04:39 • 12091 просмотра
публикации
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины8 июня, 15:13 • 44344 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля8 июня, 13:49 • 58752 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения8 июня, 12:29 • 46527 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 58952 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
Эксклюзив
8 июня, 11:47 • 59084 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьков
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 48576 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 119401 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 161258 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 163914 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 195642 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Чонгарский мост подвергся повторным ударам

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Чонгарский мост повторно поражен дронами, движение автомобилей через объект полностью остановлено. Транспорт направляют в объезд через Армянск и Перекоп.

Чонгарский мост подвергся повторным ударам
фото иллюстративное

Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью, поражен повторно, движение автомобилей снова остановлено, написал во вторник руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Ночью повторно поражен Чонгарский мост. Движение автомобилей остановлено. Гауляйтер сальдо отчитался о 20 "сбитых" БПЛА, прямо признав, что значительную часть сбивали уже мостом. Хорошая тенденция в рамках ликвидации логистики", - указал Андрющенко.

Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо в соцсетях заявил, что мост повторно поврежден в результате поражения дронами, движение снова перекрыто. Транспорт направляют на альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Только накануне оккупанты открыли проезд по мосту в реверсном режиме для автомобилей весом до 3,5 т после предыдущего поражения.

Добавим

В ночь на 7 июня украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами. 

Через мост проходит трасса Р-280, построенная оккупационными властями, которая соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой области. Этот маршрут является одним из ключевых логистических путей для обеспечения российских войск на полуострове.

Украинские защитники активно уничтожают логистическую инфраструктуру врага, как наземную, так и морскую, а также наносят сокрушительные удары вглубь рф, в частности, по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

В ночь на 8 июня была поражена нефтеперекачивающая станция "Грушовая". Как сообщили в Силах специальных операций, эта производственная площадка перевалочного комплекса "Шесхарис" входит в крупнейший российский морской порт Новороссийск Краснодарского края рф. По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Под удар попала нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую (Ленино), расположенная примерно в 200 км от линии боевого соприкосновения. Объект используется российскими войсками как логистический узел для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов. 

В ночь на 8 августа Силы специальных операций в серии дроновых ударов поразили узел двух российских магистральных нефтепроводов в волгоградской области рф, радиолокационную станцию в Краснодарском крае рф, и нефтебазу в оккупированном Крыму. 

Евгений Царенко

Война в Украине
Fire Point
Взрывы
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
НАТО
Херсонская область
Крым