Мужчине, который пытался подкупить полицейских в Черновцах, грозит до 4 лет тюрьмы

“Получив сообщение о коррупционных действиях, по указанному адресу немедленно выехали сотрудники Черновицкого отдела полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что во время патрулирования улиц города Черновцы, полицейские заметили автомобиль „Mercedes-Benz“, водитель которого нарушал Правила дорожного движения”, — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что во время общения с 40-летним водителем работники полиции обнаружили у него характерные признаки алкогольного опьянения.

“Когда правоохранители предложили водителю пройти тест на состояние опьянения, нарушитель предложил им неправомерную выгоду в сумме 100 евро, чтобы избежать административной ответственности. Несмотря на отказ полицейских от взятки, человек оставил средства в служебном автомобиле полиции”, — сообщили в пресс-службе.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства правонарушения изъяты, проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львове на взятке разоблачили заведующего кафедрой вуза.