Мужчине, который пытался подкупить полицейских в Черновцах, грозит до 4 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В понедельник, 26-го августа по спецлинии “102” поступило сообщение от полицейского о попытке предоставление неправомерной выгоды. На месте происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции задокументировала преступление. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“Получив сообщение о коррупционных действиях, по указанному адресу немедленно выехали сотрудники Черновицкого отдела полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что во время патрулирования улиц города Черновцы, полицейские заметили автомобиль „Mercedes-Benz“, водитель которого нарушал Правила дорожного движения”, — говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что во время общения с 40-летним водителем работники полиции обнаружили у него характерные признаки алкогольного опьянения.
“Когда правоохранители предложили водителю пройти тест на состояние опьянения, нарушитель предложил им неправомерную выгоду в сумме 100 евро, чтобы избежать административной ответственности. Несмотря на отказ полицейских от взятки, человек оставил средства в служебном автомобиле полиции”, — сообщили в пресс-службе.
По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства правонарушения изъяты, проводится досудебное расследование.
Напомним, во Львове на взятке разоблачили заведующего кафедрой вуза.