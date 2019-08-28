Мужчине, который пытался подкупить полицейских в Черновцах, грозит до 4 лет тюрьмы

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129395 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120595 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В понедельник, 26-го августа по спецлинии “102” поступило сообщение от полицейского о попытке предоставление неправомерной выгоды. На месте происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции задокументировала преступление. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“Получив сообщение о коррупционных действиях, по указанному адресу немедленно выехали сотрудники Черновицкого отдела полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что во время патрулирования улиц города Черновцы, полицейские заметили автомобиль „Mercedes-Benz“, водитель которого нарушал Правила дорожного движения”, — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что во время общения с 40-летним водителем работники полиции обнаружили у него характерные признаки алкогольного опьянения.

“Когда правоохранители предложили водителю пройти тест на состояние опьянения, нарушитель предложил им неправомерную выгоду в сумме 100 евро, чтобы избежать административной ответственности. Несмотря на отказ полицейских от взятки, человек оставил средства в служебном автомобиле полиции”, — сообщили в пресс-службе.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства правонарушения изъяты, проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львове на взятке разоблачили заведующего кафедрой вуза.

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