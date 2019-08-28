Чоловіку, що намагався підкупити поліцейських в Чернівцях, загрожує до 4 років в’язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У понеділок, 26-го серпня на спецлінію “102” надійшло повідомлення від поліцейського про спробу надання неправомірної вигоди. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції задокументувала злочин. Порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
“Отримавши повідомлення про корупційні дії, за вказаною адресою негайно виїхали працівники Чернівецького відділу поліції. На місці події правоохоронці встановили, що під час патрулювання вулиць міста Чернівці, поліцейські помітили автомобіль „Mercedes-Benz“, водій якого порушував Правила дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що під час спілкування з 40-річним кермувальником працівники поліції виявили у нього характерні ознаки алкогольного сп’яніння.
“Коли правоохоронці запропонували водію пройти тест на стан сп’яніння, порушник запропонував їм неправомірну вигоду у сумі 100 євро, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Попри відмову поліцейських від хабаря, чоловік залишив кошти у службовому автомобілі поліції”, — повідомили у пресслужбі.
За вказаним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Речові докази правопорушення вилучено, проводиться досудове розслідування.
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