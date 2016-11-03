Мужчине сообщили о подозрении в убийстве двух детей в Кировоградской области

Заместитель прокурора Кировоградской области Виктор Приходько сообщил, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства подтверждают причастность 46-летнего мужчину, задержанного за грабеж в г. Александрия., до двух резонансных убийств - 13-летнего подростка и 21-летней девушки.

"На причастность к убийствам именно этого лица указывают ряд доказательств в том числе и результаты ряда экспертиз. Так, на теле и вещах погибших обнаружены генетические образцы подозреваемого. Сам подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием и давать какие-либо показания. По рекомендации врачей психиатров решается вопрос о назначении ему комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы ", - рассказал Виктор Приходько.

Мужчине объявлено подозрение по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц), ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Сейчас он находится под стражей.