Чоловіку повідомили про підозру у вбивсті двох дітей на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чоловіку оголосили підозру у вбивстві 13-річного підлітка та 21-річної дівчини на Кіровоградщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Заступник прокурора Кіровоградської області Віктор Приходько повідомив, що зібрані під час досудового розслідування докази підтверджують причетність 46-річного чоловіка, затриманого за грабіж у м. Олександрія, до двох резонансних вбивств — 13- річного підлітка та 21-річної дівчини.
“На причетність до вбивств саме цієї особи вказують ряд доказів в тому числі і результати ряду експертиз. Так, на тілі та речах загиблих виявлено генетичні зразки підозрюваного. Сам підозрюваний відмовляється співпрацювати зі слідством та надавати будь-які покази. За рекомендацією лікарів психіатрів вирішується питання про призначення йому комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи”, — розповів Віктор Приходько.
Чоловіку оголошено підозру за ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох осіб), ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Наразі він перебуває під вартою.