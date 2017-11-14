Мужчине в Одесской области выстрелили пять раз в голову

Инцидент произошел в с.Старые Трояны Килийского района во время ссоры, которая переросла в драку. 38-летний мужчина около пяти раз выстрелил из устройства, предназначенного для отстрела резиновыми пулями, в голову своему знакомому. Благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив.

"Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение стрелка. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей ", - сообщил начальник Килийского отделения полиции Юрий Мелованов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал УНН, в Одессе работник полиции в нетрезвом состоянии получил огнестрельное ранение в результате столкновения с товарищами.