Чоловіку на Одещині вистрелили п'ять разів у голову

Інцидент трапився у с.Старі Трояни Кілійського району під час сварки, яка переросла в бійку. 38-річний чоловік близько п'яти разів вистрілив з пристрою, призначеного для відстрілу гумовими кулями, в голову свого знайомого. Завдяки вчасній медичній допомозі він залишився живим.

"Кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб встановити місцезнаходження стрілка. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заначив начальник Кілійського відділення поліції Юрій Мелованов.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв УНН, в Одесі працівник поліції в нетверезому стані отримав вогнепальне поранення в результаті сутички з товаришами.