Чоловіку на Одещині вистрелили п'ять разів у голову
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Кілійському районі чоловік вистрілив своєму знойомому у голову з пристрою для відстрілу гумовими кулями Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Інцидент трапився у с.Старі Трояни Кілійського району під час сварки, яка переросла в бійку. 38-річний чоловік близько п'яти разів вистрілив з пристрою, призначеного для відстрілу гумовими кулями, в голову свого знайомого. Завдяки вчасній медичній допомозі він залишився живим.
"Кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб встановити місцезнаходження стрілка. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заначив начальник Кілійського відділення поліції Юрій Мелованов.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років.
Як повідомляв УНН, в Одесі працівник поліції в нетверезому стані отримав вогнепальне поранення в результаті сутички з товаришами.