Мужчину осудили за незаконную рубку леса в Кировоградской области

Так, приговором Знаменского горрайонного суда мужчина признан виновным в незаконной порубке леса (ст.246 Уголовного кодекса Украины) ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией незаконно добытого с испытательным сроком в один год.

Кроме того, в рамках судебного разбирательства уголовного производства процессуальным прокурором подано исковое заявление о возмещении убытков в сумме 30 тыс. грн, которое удовлетворено в полном объеме. Указанные средства мужчина должен заплатить в местный бюджет.