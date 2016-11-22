Мужчину осудили за незаконную рубку леса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. При процессуальном руководстве Знаменской местной прокуратуры житель района, который незаконно рубил деревья, приговорен к одному году лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета, сообщает УНН.
Так, приговором Знаменского горрайонного суда мужчина признан виновным в незаконной порубке леса (ст.246 Уголовного кодекса Украины) ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией незаконно добытого с испытательным сроком в один год.
Кроме того, в рамках судебного разбирательства уголовного производства процессуальным прокурором подано исковое заявление о возмещении убытков в сумме 30 тыс. грн, которое удовлетворено в полном объеме. Указанные средства мужчина должен заплатить в местный бюджет.