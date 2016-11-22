Чоловіка засудили за незаконну рубку лісу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. За державного обвинувачення Знам’янської місцевої прокуратури мешканця району, який незаконно вирубував дерева, засуджено до одного року позбавлення волі. Про це поінформували в прес-службі обласної ради, повідомляє УНН.
Так, вироком Знам’янського міськрайсуду чоловіка визнано винним у незаконній порубці лісу (ст.246 Кримінального кодексу України) та призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого з іспитовим строком в один рік.
Крім того, в рамках судового розгляду кримінального провадження процесуальним прокурором подано позовну заяву про відшкодування збитків у сумі 30 тис. грн, яку задоволено у повному обсязі. Вказані кошти чоловік має сплатити до місцевого бюджету.