Мужчину приговорили к трем годам заключения за хранение боеприпасов на Донетчине

Установлено, что 19-летний мужчина в январе этого года вместе с товарищем оказали помощь людям в камуфляжной форме, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшие в качестве вознаграждения предложили мужчинам взять что-либо из их микроавтобуса.

Обвиняемый забрал себе арсенал, состоящий из двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть гранат РКГ-ЗЭМ, 17 ручных гранат Ф-1, 1080 патронов калибра 5,45 мм и 440 патронов калибра 7,62 мм.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Суд первой инстанции назначил правонарушителю условное наказание, но после апелляции приговор изменили на три года лишения свободы.