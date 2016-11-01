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15 марта, 19:03 • 114063 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163407 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136067 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128699 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111877 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104933 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101056 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Мужчину приговорили к трем годам заключения за хранение боеприпасов на Донетчине

Мужчину приговорили к трем годам заключения за хранение боеприпасов на Донетчине

Киев • УНН

 • 6412 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Жителя Донецка приговорили к трем годам заключения за хранение боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 19-летний мужчина в январе этого года вместе с товарищем оказали помощь людям в камуфляжной форме, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшие в качестве вознаграждения предложили мужчинам взять что-либо из их микроавтобуса.

Обвиняемый забрал себе арсенал, состоящий из двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть гранат РКГ-ЗЭМ, 17 ручных гранат Ф-1, 1080 патронов калибра 5,45 мм и 440 патронов калибра 7,62 мм.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Суд первой инстанции назначил правонарушителю условное наказание, но после апелляции приговор изменили на три года лишения свободы.

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