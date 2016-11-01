Чоловіка засудили до трьох років ув'язнення за зберігання боєприпасів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Донеччині чоловіка засудили до трьох років ув'язнення за зберігання боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що 19-річний чоловік у січні цього року разом із товаришем надали допомогу людям у камуфляжній формі, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Постраждалі у якості винагороди запропонували чоловікам взяти будь-що з їх мікроавтобусу.
Обвинувачений забрав собі арсенал, що складався з двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22, шістьох гранат РКГ-ЗЕМ, 17 ручних гранат Ф-1, 1080 патронів калібру 5,45 мм та 440 патронів калібру 7,62 мм.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Суд першої інстанції призначив правопорушнику умовне покарання, але після апеляції вирок змінили на три роки позбавлення волі.