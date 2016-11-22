Мужчину, который до смерти забил знакомого, будут судить в Черкасской области

Установлено, что 10.06.2016 обвиняемый, находясь в жилом доме по месту жительства потерпевшего в с. Пляковка Каменского района, во время распития спиртных напитков со своим знакомым, 51-летним местным жителем, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе ссоры умышленно нанес многочисленные удары руками по голове и туловищу, в результате которых последний скончался.

Обвинительный акт в отношении жителя с. Ревовка Каменского района направлен в суд по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.