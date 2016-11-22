Чоловіка, який до смерті забив знайомого, судитимуть на Черкащині

Встановлено, що 10.06.2016 обвинувачений, перебуваючи в житловому будинку за місцем проживання потерпілого в с.Пляківка Кам’янського району, під час розпиття спиртних напоїв зі своїм знайомим, 51-річним місцевим жителем, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, у ході сварки, умисно наніс численні удари руками по голові та тулубу, внаслідок яких останній помер.

Наразі обвинувальний акт стосовно мешканця села Ревівка Кам’янського району скеровано до суду за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.