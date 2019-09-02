Мужчину будут судить за изнасилование беременной девушки

“Установлено, что в июне этого года в г. Южный нетрезвый злоумышленник ударил по лицу и изнасиловал девушку, которая была беременна. Правоохранители задержали мужчину по „горячим следам“ через несколько часов после совершения преступления”, — указано в сообщении.

Обвиняемый имеет неотбытый срок наказания за совершение аналогичного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции (ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Как сообщал УНН, полиция задержала а таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.