Мужчину будут судить за изнасилование беременной девушки

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112137 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122822 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114354 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120314 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125452 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150943 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150541 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140696 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195272 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Мужчину будут судить за изнасилование беременной девушки

Мужчину будут судить за изнасилование беременной девушки

Киев  •  УНН

 • 13486 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Прокуроры Коминтерновского местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании жительницы Николаева, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

“Установлено, что в июне этого года в г. Южный нетрезвый злоумышленник ударил по лицу и изнасиловал девушку, которая была беременна. Правоохранители задержали мужчину по „горячим следам“ через несколько часов после совершения преступления”, — указано в сообщении.

Обвиняемый имеет неотбытый срок наказания за совершение аналогичного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции (ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Как сообщал УНН, полиция задержала а таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.

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