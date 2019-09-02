Мужчину будут судить за изнасилование беременной девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Прокуроры Коминтерновского местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании жительницы Николаева, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
“Установлено, что в июне этого года в г. Южный нетрезвый злоумышленник ударил по лицу и изнасиловал девушку, которая была беременна. Правоохранители задержали мужчину по „горячим следам“ через несколько часов после совершения преступления”, — указано в сообщении.
Обвиняемый имеет неотбытый срок наказания за совершение аналогичного преступления.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции (ч. 2 ст. 152 УК Украины).
Как сообщал УНН, полиция задержала а таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.