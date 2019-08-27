Поліція затримала таксиста, який зґвалтував та обікрав пасажирку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У столиці поліцейські затримали таксиста, який зґвалтував та обікрав пасажирку, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
“До поліції за допомогою звернулася 33-річна мешканка Голосіївського району, котра повідомила, що її зґвалтували та обікрали. При цьому потерпіла вказала на таксиста, котрий пізно вночі підвозив її додому”, — вказано у повідомленні.
Як розповів заступник начальника відділу Голосіївського управління поліції Дмитро Лінник, співробітники карного розшуку відразу ж розпочали необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: “Завдяки камерам відеоспостереження вдалося встановили автомобіль, на якому жінка поїхала з ресторану. За лічені години ми знайшли і власника транспортного засобу. Чоловік зізнався, що тієї ночі таксував і справді підвозив потерпілу додому. За словами затриманого, жінка була у стані алкогольного сп’яніння, тож він вирішив скористатися її безпорадністю: зґвалтував постраждалу та забрав у неї золоті прикраси”.
Поліцейські затримали зловмисника. Відомо, що підозрюваний — раніше не судимий 41-річний мешканець Київської області.
“Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Наразі в суді вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Окрім того, розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки — за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН, на Київщині двох чоловіків підозрюють у викраденні, ґвалтуванні та пограбуванні жінки.