Полиция задержала таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В столице полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.
“В полицию за помощью обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой”, — указано в сообщении.
Как рассказал заместитель начальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линнык, сотрудники уголовного розыска сразу же начали необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия “Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установили автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы мы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что в ту ночь таксовал действительно подвозил потерпевшую домой. По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал пострадавшую и забрал у нее золотые украшения”.
Полицейские задержали злоумышленника. Известно, что подозреваемый — ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.
“Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи — по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Киевской двух мужчин подозревают в похищении, изнасиловании и ограблении женщины.