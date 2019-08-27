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На Київщині двох чоловіків підозрюють у викраденні, ґвалтуванні та пограбуванні жінки

На Київщині двох чоловіків підозрюють у викраденні, ґвалтуванні та пограбуванні жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Київській області правоохоронці оголосили про підозру двом чоловікам які викрали жінку, її зґвалтували та пограбували. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

До поліцейських надійшло повідомлення від 51-річної жінки про те, що вночі, близько 3:00, двоє невідомих чоловіків на зупинці громадського транспорту у Білій Церкві, силоміць заштовхали її до автомобіля та відвезли до однієї з квартир багатоквартирного будинку.

Там зловмисники утримували жінку майже 16 годин. Упродовж цього часу вони заборонили її залишати помешкання. Наносячи їй удари по всьому тілу, зламали два ребра, заволоділи мобільним телефоном та грошима. Коли жінка вже не могла чинити супротив, чоловіки по черзі ґвалтували свою полонянку.

Близько 19-ї години, скориставшись тим, що насильники заснули і за нею ніхто не спостерігає, потерпіла одягнула одяг одного з чоловіків та втекла.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та затримали лиходіїв. Ними виявилися 35 та 37-річного віку жителі Білоцерківщини. Двоє чоловіків знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час проведення обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисників поліцейські вилучили квитанцію про отримання позики в місцевому ломбарді під заставу викраденого мобільного телефону та одяг потерпілої.

За даним фактом відкрито три кримінальних провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та оголошено чоловікам про підозру. Поліцейські звернулись з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, жителя міста Рівне засудили за підозрою в серії зґвалтувань.

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