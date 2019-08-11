У Рівному арештували чоловіка за підозрою у серії зґвалтувань

Повідомлення про зґвалтування на території гідропарку та одному з житлових комплексів у Рівному до поліції почали надходити із 2013 року.

Жертвами злочинів стали жінки молодого віку, двом з яких на момент вчинення виповнилося 18 років. Насильницькі дії зловмисник переважно скоював на території гідропарку та у зимовий період часу.

У ході слідства поліцейським вдалося встановити особу ґвалтівника. Ним виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

На підставі зібраної доказової бази, зокрема, за результатами численних слідчих дій та необхідних експертиз, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України.

Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

10 серпня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигладі тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, у Києві шукають чоловіка, підозрюваного у спробах зґвалтування.