В Ровно арестовали мужчину по подозрению в серии изнасилований
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Жителя города Ровно осудили по подозрению в серии изнасилований. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.
Сообщения об изнасиловании на территории гидропарке и одном из жилых комплексов в Ровно в полицию начали поступать с 2013 года.
Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения исполнилось 18 лет. Насильственные действия злоумышленник преимущественно совершал на территории гидропарка и в зимний период времени.
В ходе следствия полицейским удалось установить личность насильника. Им оказался 30-летний житель Ровно, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
На основании собранной доказательной базы, в частности, по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.
10 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, в Киеве ищут мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования.