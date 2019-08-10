У Києві шукають чоловіка, підозрюваного у спробах зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Поліція Києва розшукує чоловіка, підозрюваного у спробах зґвалтування. Уже відомі прикмети і створено фоторобот, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як відзначили у поліції, молодик обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох спроб зґвалтування у Шевченківському та Оболонському районах, які трапилися 2 та 23 липня цього року.
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Прикмети ймовірного зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 185-190 см, худорлявий, витягнуте обличчя, темне волосся.
"Якщо Ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 або на 102", -відзначили у поліції.