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В Киевской области двух мужчин подозревают в похищении, изнасиловании и ограблении женщины

В Киевской области двух мужчин подозревают в похищении, изнасиловании и ограблении женщины

Киев  •  УНН

 • 14962 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киевской области правоохранители объявили о подозрении двум мужчинам, которые похитили женщину, ее изнасиловали и ограбили. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

К полицейским поступило сообщение от 51-летней женщины о том, что ночью, около 3:00, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта в Белой Церкви, силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома.

Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. За это время они запретили ей покидать помещение. Нанося ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу.

Около 19 часов, воспользовавшись тем, что насильники заснули и за ней никто не наблюдает, потерпевшая надела одежду одного из мужчин и убежала.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили и задержали злодеев. Ими оказались 35 и 37-летнего возраста жители Белоцерковского района. Двое мужчин находятся в изоляторе временного содержания.

При проведении обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежды потерпевшей.

По данному факту возбуждено три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины и объявлено мужчинам о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, жителя города Ровно осудили по подозрению в серии изнасилований.

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