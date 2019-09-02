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Чоловіка судитимуть за зґвалтування вагітної дівчини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прокурори Комінтернівської місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні мешканки Миколаєва, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

“З’ясовано, що у червні цього року у м. Южне нетверезий зловмисник вдарив по обличчю та зґвалтував дівчину, яка була вагітною. Правоохоронці затримали чоловіка по „гарячих слідах“ через декілька годин після вчинення злочину”, — вказано у повідомленні.

Обвинувачений має невідбутий строк покарання за скоєння аналогічного злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Южненського відділення поліції (ч. 2 ст. 152 КК України).

Як повідомляв УНН, поліція затримала таксиста, який зґвалтував та обікрав пасажирку.

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