Мужчину, подозреваемого в нападении на президента Польши, отпустили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В польском городе Пекары отпустили мужчину, которого вчера задержали по подозрению в плане совершить покушение на президента Польши Анджея Дуду, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"По оценке прокурора, не было оснований для обвинений против мужчины, который был задержан в городе Пекары Сьленске в Силезском воеводстве в среду 23 ноября, перед приездом президента Польши Анджея Дуды. Полиция нашла у мужчины шприц и нож", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг 24 ноября задержанного допросили в качестве свидетеля. Оказалось, что в шприце находилось вода, по показаниям мужчины - святая. По его словам, нож он использует в лесу, где часто бывает.
Сообщается, что прокуратура установила, что мужчина хотел задать главе государства вопрос о работе правительства над делом абортов. Эти вопросы найдены в его записках.
Как сообщал УНН, в Польше задержали мужчину, который планировал покушение на президента А.Дуду.