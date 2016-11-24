Мужчину, подозреваемого в нападении на президента Польши, отпустили

"По оценке прокурора, не было оснований для обвинений против мужчины, который был задержан в городе Пекары Сьленске в Силезском воеводстве в среду 23 ноября, перед приездом президента Польши Анджея Дуды. Полиция нашла у мужчины шприц и нож", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг 24 ноября задержанного допросили в качестве свидетеля. Оказалось, что в шприце находилось вода, по показаниям мужчины - святая. По его словам, нож он использует в лесу, где часто бывает.

Сообщается, что прокуратура установила, что мужчина хотел задать главе государства вопрос о работе правительства над делом абортов. Эти вопросы найдены в его записках.

Как сообщал УНН, в Польше задержали мужчину, который планировал покушение на президента А.Дуду.