Чоловіка, підозрюваного у нападі на президента Польщі, відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У польському місті Пєкари відпустили чоловіка, якого вчора затримали за підозрою у плані вчинити замах на президента Польщі Анджея Дуду, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“За оцінкою прокурора, не було підстав для звинувачень проти чоловіка, який був затриманий у місті Пєкари Сьльонскє у Сілезькому воєводстві у середу 23 листопада, перед приїздом президента Польщі Анджея Дуди. Поліція знайшла у чоловіка шприц і ніж”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у четвер 24 листопада затриманого допитали як свідка. Виявилося, що в шприці знаходилася вода, за показаннями чоловіка — свячена. За його словами, ніж він використовує у лісі, де часто буває.
Повідомляється, прокуратура встановила, що чоловік хотів поставити главі держави запитання про роботу уряду над справою абортів. Ці запитання знайдено в його записках.
Як повідомляв УНН, у Польщі затримали чоловіка, який планував замах на президента А.Дуду.