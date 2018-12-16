Мужчина сгорел в авто вблизи от ВДНХ в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве в ночь на воскресенье, 16 декабря, сгорел автомобиль ГАЗель с человеком внутри. Личность погибшего пока не установлена, сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции города.
"15 декабря около 12:00 ночи на спецлинию 102 поступило сообщение, что по улице Академика Заболотного горит автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа. После тушения пожара в салоне автомобиля было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Сейчас сотрудниками Голосеевского управления полиции проводятся неотложные мероприятия по установлению данного события и установления личности этого человека", - сообщили в полиции.
По словам очевидцев, автомобиль ГАЗель загорелся у выставочных павильонов Национального Экспоцентра Украины (ВДНХ).
Как сообщал УНН, на территории свалки во Львовской области сгорел 15-летний подросток.