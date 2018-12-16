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Чоловік згорів в авто поблизу з ВДНГ у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві в ніч на неділю, 16 грудня, згорів автомобіль ГАЗель з людиною всередині. Особу загиблого наразі не встановлено, повідомили УНН в прес-службі ГУ Нацполіції міста.

Чоловік згорів в авто поблизу з ВДНГ у столиці

“15 грудня близько 12 години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що по вулиці Академіка Заболотного горить автомобіль. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Після гасіння пожежі в салоні автомобіля було виявлено обгоріле тіло чоловіка. Наразі працівниками Голосіївського управління поліції проводяться невідкладні заходи по встановленню даної події та встановлення особи цього чоловіка”, — повідомили в поліції.

За словами очевидців, автомобіль ГАЗель загорівся біля виставкових павільйонів Національного Експоцентру України (ВДНГ).

Як повідомляв УНН, на території сміттєзвалища у Львівській області згорів 15-річний підліток.

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