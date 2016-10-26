Мужчина застрелил себя в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В поселке Акимовка Запорожской области 74-летний мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Врачи скорой констатировали смерть от огнестрельного ранения. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, как сообщал УНН, запорожские правоохранители рассказали подробности стрельбы в Мелитополе , в которой 23 октября двое людей погибло.