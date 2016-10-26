Чоловік застрелив себе на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В селищі Якимівка Запорізької області 74-річний чоловік вистрелив в себе з вогнепальної зброї. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої констатували смерть від вогнепального поранення. Подробиці та обставини пригоди наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, запорізькі правоохоронці розповіли подробиці стрілянини у Мелітополі, в якій 23 жовтня двоє людей загинуло.