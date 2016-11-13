Мужчина застрелил местного жителя в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 12 ноября. УНН. Черкасские полицейские задержали злоумышленника, который застрелил жителя Шполянского района, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черкасской области.
Совершив убийство, мужчина выбросил пистолет и убежал прятаться в другой город области.
Полицейские выяснили, что злоумышленник находится в г. Смела и имеет при себе боевую гранату, которую угрожал применить в случае попытки его задержания. Все же правоохранителям удалось его задержать.
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Как выяснилось, преступление совершил ранее судимый 27-летний житель соседнего села.
Оружие и вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За такое преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы.