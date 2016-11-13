Чоловік застрелив місцевого жителя на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Черкаські поліцейські затримали зловмисника, який застрелив жителя Шполянського району, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу ГУНП у Черкаській області.
Скоївши вбивство, чоловік викинув пістолет і втік переховуватись до іншого міста області.
Поліцейські з’ясували, що зловмисник перебуває в м.Сміла та має при собі бойову гранату, яку погрожував застосувати у випадку спроби його затримання. Все ж правоохоронцям вдалося його затримати.
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Як з’ясувалося, злочин скоїв раніше судимий 27-річний житель сусіднього села.
Зброю та речові докази вилучено та направлено на експертизу. Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За такий злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі.