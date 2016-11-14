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15 марта, 19:03 • 109450 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150384 просмотра

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15 марта, 13:08 • 120761 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107130 просмотра

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Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Николаевской области

Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Николаевской области

Киев • УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате взрыва автомобиля в Николаевской области один человек погиб, другой - попал в больницу. По этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Так, в Николаевскую полицию поступило сообщение, что на станции "Березнеговатое" горит автомобиль "ВАЗ-2103".

По словам 33-летнего пассажира автомобиля, который выжил после трагедии, во время движения транспортного средства в салоне "ВАЗа" произошло сначала возгорание, а затем и взрыв. Взрывной волной его выбросило из транспортного средства на дорогу, а водителю выбраться из салона не удалось - 48-летний мужчина погиб на месте.

Мужчине, который получил незначительные ожоги, была оказана медицинская помощь.

Тело умершего владельца автомобиля направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели человека начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

По заключению экспертов, возгорание произошло в результате утечки газа из газового баллона, который находился в багажном отделении транспортного средства.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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