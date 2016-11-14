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Чоловік загинув внаслідок вибуху автомобіля на Миколаївщині

Чоловік загинув внаслідок вибуху автомобіля на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 9464 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок вибуху автомобіля на Миколаївщині один чоловік загинув, інший - потрапив до лікарні. По це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Так, до Миколаївської надійшло повідомлення, що на станції “Березнегувате” горить автомобіль “ВАЗ-2103”.

За словами 33-річного пасажира автомобіля, який вижив після трагедії, під час руху транспортного засобу в салоні “ВАЗу” сталося спочатку займання, а потім і вибух. Вибуховою хвилею його викинуло з транспортного засобу на дорогу, а водієві вибратись з салону не вдалось — 48-річний чоловік загинув на місці.

Чоловіку, який отримав незначні опіки, була надана медична допомога.

Тіло померлого власника автомобіля направлено на проведення судово-медичної експертизи. За фактом загибелі людини розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України .

За висновками експертів, загоряння сталось внаслідок витоку газу з газового балона, який знаходився у багажному відділенні транспортного засобу.

Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються обставини події.

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