Чоловік загинув внаслідок вибуху автомобіля на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок вибуху автомобіля на Миколаївщині один чоловік загинув, інший - потрапив до лікарні. По це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, до Миколаївської надійшло повідомлення, що на станції “Березнегувате” горить автомобіль “ВАЗ-2103”.
За словами 33-річного пасажира автомобіля, який вижив після трагедії, під час руху транспортного засобу в салоні “ВАЗу” сталося спочатку займання, а потім і вибух. Вибуховою хвилею його викинуло з транспортного засобу на дорогу, а водієві вибратись з салону не вдалось — 48-річний чоловік загинув на місці.
Чоловіку, який отримав незначні опіки, була надана медична допомога.
Тіло померлого власника автомобіля направлено на проведення судово-медичної експертизи. За фактом загибелі людини розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України .
За висновками експертів, загоряння сталось внаслідок витоку газу з газового балона, який знаходився у багажному відділенні транспортного засобу.
Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються обставини події.