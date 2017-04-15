Мужчина погиб в результате ДТП в Николаеве

“По предварительным данным 33-летний житель села района, управляя автомобилем” ВАЗ-2110 “, не справившись с управлением съехал в кювет. В результате ДТП погиб 32-летний пассажир транспортного средства. Водитель и еще один пассажир, 26-ти лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу ”, - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз.

Напомним, 15 апреля пять человек пострадали в результате ДТП на Хмельнитчине .