Мужчина погиб в результате ДТП в Николаеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42858 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157899 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117093 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116929 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112812 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107127 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103615 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153972 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Мужчина погиб в результате ДТП в Николаеве

Мужчина погиб в результате ДТП в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня, около 1:00 в Баштанского отдела полиции ГУ НП в Николаевской обл. поступила информация о совершении ДТП в г.Баштанка на автодороге Н-11 “Днепр-Николаев”. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской обл.

“По предварительным данным 33-летний житель села района, управляя автомобилем” ВАЗ-2110 “, не справившись с управлением съехал в кювет. В результате ДТП погиб 32-летний пассажир транспортного средства. Водитель и еще один пассажир, 26-ти лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу ”, - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз.

Напомним, 15 апреля пять человек пострадали в результате ДТП на Хмельнитчине .

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