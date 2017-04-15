Чоловік загинув внаслідок ДТП у Миколєві

“За попередніми даними 33-річний мешканець села району, керуючи автомобілем „ВАЗ-2110“, не впоравшись із керуванням з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинув 32-річний пасажир транспортного засобу. Водій та ще один пасажир, 26-ти років, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні”, — повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз.

Нагадаємо, 15 квітня п’ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Хмельниччині.