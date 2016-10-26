Мужчина погиб от циркулярной пилы в Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Вчера вечером запорожец пилил дрова циркулярной пилой и ранил себя под коленом, в результате чего скончался. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.